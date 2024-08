Calciomercato Lazio, scatto per Dia: la situazione

Boulaye Dia è da tempo disponibile sul mercato e la Lazio ha ripreso i contatti, come riportato recentementem e questa volta potrebbe essere il passo decisivo. Le richieste del Sassuolo per Laurienté, altro prfilo su cui puntano i biancoceleti, sono considerate eccessive. Inoltre, la Lazio potrebbe modificare la sua strategia acquistando un attaccante (non un esterno) e un centrocampista. Dia ha dato la sua disponibilità a lasciare la Salernitana, ha altre due o tre offerte ma preferirebbe andare alla Lazio. Per il club di Lotito resta cruciale cedere alcuni giocatori, a cominciare da Cancellieri: richiesto da diversi club, tra cui Empoli, Como, Genoa e Parma. La Lazio intende fare cassa anche con le cessioni di Basic, Fares e Akpa Akpro per poter completare il mercato in entrata.

A riportarlo è l'esperto di mercato Alfredo Pedullà