Baroni: “Derby? Pensiamo solo a domani. Su Castellanos vi dico che…”

Siamo alla vigilia di Bodo/Glimt-Lazio, i biancocelesti hanno terminato da poco la rifinitura direttamente dallo stadio dei norvegesi. Il tecnico Marco Baroni ha presentato così in conferenza stampa la gara di domani valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League.



Le parole di Baroni in conferenza stampa

In questo momento sono concentrato sul presente, le pressioni fanno parte del nostro lavoro, più si fa qualcosa di importante più si alza il livello. Domani affrontiamo una squadra complicata, giocano insieme da tanto e hanno qualità tecniche. Hanno messo in grande difficoltà squadre importanti . Sono abituati a giocare in questo campo e in queste situazioni climatiche. Servirà una squadra determinata con grandissima concentrazione per sopperire alle condizioni.

Gli obbiettivi della Lazio in Europa League

Secondo me non dobbiamo temere le partite importanti, si lavora per queste partite, bisogna farsi trovare pronti con la voglia e la concentrazione che servono per raggiungere obbiettivi importanti. In queste partite conta il collettivo.

Le condizioni climatiche e del campo

Non deve essere un alibi, c’è un ottima squadra e occorrerà una gara di grandissimo spessore anche per queste variabili. Sono convinto che la squadra non sbaglierà l’approccio, il freddo non deve essere un alibi.

Le parole su Castellanos

E‘ una valutazione che farò insieme al giocatore, questa è la prima delle tre partite. Lo vorrei portare a pieno per il ritorno. Valuterò un part time per andare verso la migliore condizione. Taty sta bene.

Il derby

Assolutamente no, ho sempre pensato a una partita alla volta. Questa gara richiede il massimo di ognuno di noi, il massimo come squadra e dobbiamo pensare solamente a domani sera. Questa partita richiede questo spessore e questa grande attenzione.

L’alternanza in porta

Questa è una scelta che farò, non avevo bisogno della gara di Bergamo per sapere che ho due portieri che stanno bene. Farò le valutazioni inerenti a questa gara.

Non possiamo pensare oltre, è una partita che presenta grandi difficoltà. Io ho giocato un anno su un campo sintetico ed è un grande vantaggio perché conosci tutto. Proprio per questo ci servirà un adattamento veloce, non possiamo avere altri pensieri. La prima gara è troppo importante, non possiamo sbagliarla e domani occorrerà una grande prestazione.

