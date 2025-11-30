Lorenzo Insigne: "Se sarei contento di tornare al Napoli? Sempre"

Nuovi sviluppi sulla questione Lazio-Insigne, infatti, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, sembra che il gestore Claudio Lotito stia portando avanti la trattativa tramite vari contatti telefonici e incontri con Andrea D'Amico, agente del calciatore, tuttavia, l'esterno ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia riguardo un possibile ritorno al Napoli.

Le parole di Lorenzo Insigne a Sportitalia

L'aria di Napoli è sempre bella. Le parole di Manna? Lui è il direttore, se lo ha detto lui siamo tutti contenti. Se io sarei contento? Sempre.

Le parole di Giovanni Manna a Sky Sport

Abbiamo parlato con Lorenzo e lo abbiamo valutato. In questo momento però abbiamo delle altre priorità dovute alle problematiche correnti. Insigne lo potremmo anche mettere in lista perchè è formato in casa. Lui è un calciatore importante, è un giocatore forte, ma in questo momento in mezzo al campo siamo contati e, se faremo qualcosa, lo faremo lì.

