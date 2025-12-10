Cardone: "Isaksen out tre settimane. Sull'incastro Raspadori-Taty..."

L'intervento a Radiosei del giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, sulle ultime indiscrezioni di mercato che vedono Raspadori vicino alla Lazio in vista della prossima sessione di gennaio. Il giornalista, inoltre, si è espresso anche riguardo il recente infortunio di Gustav Isaksen: il danese rimarrà ai box per le prossime tre settimane.

Isaksen out almeno tre settimane; seppur di basso grado parliamo di una lesione, la beffa è che stava facendo bene, al netto dei gol divorati.

Con lui e Cancellieri Sarri avrebbe avuto a disposizione una staffetta utile. Matteo non è al massimo, è stato fermo diverse settimane. Il calvario continua per la Lazio in ottica infortuni, non fa in tempo a tornare un calciatore disponibile che se ne ferma un altro. Cancellieri ed Isaksen sono molto diversi, per questo sarebbe importante averli entrambi; il primo è più bravo in campo aperto, il danese quando fai la partita lui negli spazi breve trova il dribbling per andare via.