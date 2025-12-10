Petrucci (Sky): "Quando sapremo che tipo di mercato potrà fare la Lazio? Ecco la data"
Le parole ai microfoni di Radio Laziale del giornalista Matteo Petrucci di Sky
A commentare la situazione in casa Lazio è stato il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.
Petrucci a Radio Laziale
Entro il 16 dicembre sapremo il tipo di mercato che potrà fare la Lazio. Tutto per il mercato è legato anche a che tipo di offerte riceverai sia per i giocatori “cedibili” come Tavares e Belahyane e la categoria dei “sacrificabili” come Guendouzi e Castellanos.
Altre squadre hanno i tuoi stessi problemi e quindi in questo mercato gireranno meno soldi e ci sono sicuramente meno possibilità di fare scambi.
Continua il giornalista di Sky
Per l'infortunio di Isaksen i tempi di recupero sono di circa due/tre settimane, negli ultimi mesi però abbiamo visto tanti giocatori tornare prima o dopo i tempi previsti.
Per le motivazione dei tanti infortuni escluderei il parametro dell'età, perché anche tanti giocatori giovani si sono dovuti fermare, e quello della preparazione, spesso si tratta di ricadute su vecchie cicatrici, dove sicuramente non sei stato neanche tanto fortunato.
Anche il fatto di rischiare sempre i giocatori infortunati non aiuta, non avendo tante alternative spesso non hai scelta se non schierare giocatori non al 100%.