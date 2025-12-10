Petrucci (Sky): "Quando sapremo che tipo di mercato potrà fare la Lazio? Ecco la data"

A commentare la situazione in casa Lazio è stato il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.

Entro il 16 dicembre sapremo il tipo di mercato che potrà fare la Lazio. Tutto per il mercato è legato anche a che tipo di offerte riceverai sia per i giocatori “cedibili” come Tavares e Belahyane e la categoria dei “sacrificabili” come Guendouzi e Castellanos.

Altre squadre hanno i tuoi stessi problemi e quindi in questo mercato gireranno meno soldi e ci sono sicuramente meno possibilità di fare scambi.