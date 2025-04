Lazio-Auronzo: è finita! La d.ssa Mezzaroma ha confermato la decisione

Alla vigilia della sfida Lazio-Bodo/Glimt, decisiva per un posto in semifinale di Europa League, Cristina Mezzaroma ha preso parola su Radio Laziale durante Morning Lazio. La presidente della Fondazione S.S. Lazio ha condiviso importanti novità, tra cui il luogo del ritiro estivo e ha svelato una nuova collaborazione con la Croce Rossa, incentrata su formazione e raccolta sangue.

Una Lazio più solidale: corsi e raccolte sangue con la Croce Rossa

“Chi ama la Lazio sa che da anni organizziamo corsi di primo soccorso con realtà serie. Dopo l’episodio di Firenze, ho voluto fortemente il coinvolgimento della Croce Rossa: è una garanzia di serietà e professionalità, riconosciuta ovunque. Per la Lazio meritavamo il meglio”,

“Il ritiro estivo della Lazio si svolgerà a Formello e, in quel periodo, sarà promossa una raccolta sangue. L’idea nasce dalla consapevolezza che i tifosi biancocelesti siano particolarmente solidali. La Croce Rossa ha già espresso entusiasmo per l’iniziativa, specie considerando il bisogno estivo di donazioni. Si sta progettando di estendere le giornate dedicate in diversi punti della Capitale, oltre che nel centro sportivo. La presenza del pubblico? Organizzare un ritiro a Formello sarebbe impensabile senza l’amore e la partecipazione di chi, in passato, raggiungeva Auronzo. A Roma saranno presenti anche aree di intrattenimento fisso per tutta la durata del ritiro, ma non possiamo ancora rivelare tutto”.

ha dichiarato.

Sulla sfida col Bodo

“Farò il tifo con intensità, porterò con me una testa d’aglio perché sono un po’ scaramantica. Non sarò sugli spalti, camminerò fuori per gestire l’ansia, come sempre”.

Il potere del calcio per la comunità: il progetto della Fondazione S.S. Lazio

Il progetto va oltre il campo. “Vogliamo lanciare il messaggio che ognuno può fare la sua parte, anche salvando una vita o migliorandola. E chi meglio della Lazio, seguita ovunque, può trasmettere questo? In Cina ho visto tifosi urlare Forza Lazio e ho capito quanto siamo visibili”.

Tutto è partito da questa iniziativa: “Ho ricevuto richieste su come diventare volontari e su dove seguire i corsi. Ho subito girato tutto alla Croce Rossa. È solo l’inizio di qualcosa di grande”.