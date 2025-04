Mercato Lazio: il valore di Champions, Europa e Conference League

Ancora 6 partite e si scoprirà Il destino della Lazio nelle Coppe, infatti, al termine della 32a giornata la rosa biancoceleste si è classificata al 6° posto con 56 punti, posizione che gli permette l'accesso in Europa League. Nonostante il Campionato stia per terminare, le squadre possono ancora combattere per ottenere un posto in Champions League, infatti, ad esclusione dell'Inter e del Napoli che lottano per lo scudetto, l'Atalanta la Juventus e si trovano a 61 e 59 punti, un distacco non troppo grande dalle aquile. Anche il Bologna lotta per entrare nella massima competizione europea, infatti si trova a 57 punti, mentre la Roma è al settimo posto con 54. L'accesso ad una delle Coppe, soprattutto in Champions, è molto importante per la Lazio, non solo per motivi di gloria ma, soprattutto, per un fattore economico.

Il valore di Champions, Europa e Conference League

Con 3 punti dal quarto posto, occupato dalla Juventus e che permette l'accesso nella massima competizione europea, e in 6a posizione, valida per entrare in Europa League, le aquile possono ancora sperare di accedere alle Coppe. Come riportato su La Gazzetta dello Sport, per i club che vanno in Champions gli introiti sono di circa 50 milioni di euro, per l'Europa, invece, le cifre si aggirano sui 20 milioni e per la Conference non oltre i 10 milioni. Si tratta di cifre diverse che portano a piani di mercato differenti.

Lazio: il piano di mercato

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e come ha ribadito più volte il Ds Angelo Fabiani, la Lazio è orientata ad applicare un nuovo sistema di gestione sul mercato che segue il modello dell'Atalanta, Feyenoord ed Eintracht Francoforte. Il nuovo piano delle aquile prevederebbe la cessione di qualche calciatore chiave davanti ad offerte vantaggiose, allontanandosi dal modello precedente, durante il quale si erano trattenuti biancocelesti come Milinkovic e Felipe Anderson davanti a somme che in seguito hanno fatto rimpiangere le casse della società. Durante il calciomercato estivo andranno completati i pagamenti o riscattati Rovella, Pellegrini, Tavares, Dia, Belahyane e Provstgaard, per un totale di oltre 50 milioni. Il piano della Lazio é cedere per acquistare, tuttavia, in caso di passaggio di turno cotro il Bodoe/Glimt e di classificazione in un posto per la Champions o l'Europa League, si potrebbe optare per un nuovo modello.