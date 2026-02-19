Przyborek pronto al debutto con il Cagliari: Sarri è in fase di valutazione

Arrivato nella finestra invernale di mercato, il fantasista polacco Przyborek, insieme insieme a Motta, è l’unico dei nuovi acquisti della Lazio che non ha ancora visto il campo. Il giovane classe 2007 sta lavorando duramente in allenamento per convincere Maurizio Sarri a concedergli una possibilità.

Przyborek punta al Cagliari

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, il ragazzo sta lentamente scalando le gerarchie, ma non è ancora considerato tatticamente maturo. Nonostante manchino solo 13 partite alla fine della stagione, il trequartista punta a collezionare qualche minuto in vista della trasferta di Cagliari, almeno nel finale del match di sabato sera, per iniziare anche a mostrare il suo potenziale con la maglia biancoceleste.

Dopo aver collezionato tre panchine complessive, Przyborek è pronto al suo debutto ufficiale. La situazione in classifica della Lazio può agevolare il suo inserimento.