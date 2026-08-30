Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: le scelte su Tavares e Frattesi

Ecco le scelte ufficiali dei mister Gennaro Gattuso e Daniele De Rossi per l'incontro Lazio-Genoa, valido per la seconda giornata di Campionato

Michelle De Angelis /
Lazio - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Lazio - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Dopo aver conquistato i 3 punti a Bologna, merito della rete messa a segno da Davide Frattesi, il club biancoceleste si prepara a scendere in campo per la seconda giornata di campionato. Questa sera alle 20:45, infatti, lo stadio Olimpico ospiterà la sfida tra la Lazio di Gattuso e il Genoa di De Rossi, proveniente dalla sconfitta contro il Napoli.

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Lazio-Genoa: le formazioni ufficiali 

LAZIO (4-3-3]: Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All.: Gattuso. 

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi.
 

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