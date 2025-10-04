Baroni in conferenza: "La Lazio ti entra dentro. Ringrazio per i cori. Sulla sfida di oggi..."

Prosegue l'atteggiamento cinico e freddo dei biancocelesti dopo la sfida di Genoa, in cui la squadra di Sarri ha conquistato la prima vittoria in trasferta della stagione. Contro il Torino la Lazio è scesa in campo sempre in piena emergenza - sei i rinforzi indisponibili per Sarri, sette considerando Zaccagni che ha dato il forfait all'ultimo - ma la rimonta di Cancellieri non è bastata ai capitolini per conquistare tre punti preziosi, e contenere l'aggressività offensiva dei granata che sono andati sul momentaneo 3-2 con la rete di Coco al 93'. Rete che si pensava avesse chiuso i conti all'Olimpico. Tuttavia, il rigore trasformato di Cataldi manda la Lazio sul pari.

L'ex mister biancoceleste torna all'Olimpico in un clima più che teso: a rischio è proprio il possibile esonero di Baroni, a cui sarebbe dovuto andare incontro in caso di sconfitta. Ora il pareggio, e la prestazione dei suoi, soprattutto nel secondo tempo, potrebbe momentaneamente salvarlo da un destino nefasto.

Baroni in conferenza stampa

Peccato aver buttato una vittoria già fatta, commesso un'ingenuità. Spesso si passa anche da questi errori, ma rimane il valore di una partita importante, fatta in un momento non facile. Venire a giocare qui a Roma posso dire solo bravi ai ragazzi, ci sono ampi margini di miglioramento, lo dico per i ragazzi. Questa è la strada. Più sereno? Sono serenissimo, non mai percepito qualcosa di diverso all'interno. Sapevamo del calendario per cui ho tirato qualche imprecazione, è normale.

Continua il mister