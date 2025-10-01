ABCVIP-Lazio, al via la nuova partnership: accordo ufficiale
ABCVIP ha ufficializzato il nuovo accordo con la società biancoceleste: i dettagli
ABCVIP ha annunciato ufficialmente una nuova collaborazione: la rinomata squadra di calcio europea S.S. Lazio diventa Brand Ambassador del marchio.
L’annuncio è arrivato oggi attraverso una nota congiunta sul profilo X della società, che ha confermato l’accordo tra il club biancoceleste e l'ABCVIP, definito come un passo “strategico” verso l’espansione del brand su scala globale.
L'annuncio su profilo X dell'ABCVIP
ABCVIP annuncia con orgoglio che la rinomata squadra di calcio europea LAZIO è diventata ufficialmente il suo Brand Ambassador. Si tratta di un traguardo strategico, che segna un significativo passo avanti nel percorso di ABCVIP per espandersi nel mercato internazionale e accrescere la propria reputazione a livello globale.
Continua l'annuncio
La partnership con LAZIO non solo trae ispirazione dall'apice dello spirito sportivo, ma consente anche ad ABCVIP di entrare in contatto con milioni di fan in tutto il mondo. Questo accordo di collaborazione promette di creare nuove scoperte, rafforzando la posizione pionieristica di ABCVIP nel campo dell'intrattenimento online moderno.