ABCVIP-Lazio, al via la nuova partnership: accordo ufficiale

ABCVIP ha ufficializzato il nuovo accordo con la società biancoceleste: i dettagli

Ginevra Sforza /

ABCVIP ha annunciato ufficialmente una nuova collaborazione: la rinomata squadra di calcio europea S.S. Lazio diventa Brand Ambassador del marchio.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

L’annuncio è arrivato oggi attraverso una nota congiunta sul profilo X della società, che ha confermato l’accordo tra il club biancoceleste e l'ABCVIP, definito come un passo “strategico” verso l’espansione del brand su scala globale.

L'annuncio su profilo X dell'ABCVIP

ABCVIP annuncia con orgoglio che la rinomata squadra di calcio europea LAZIO è diventata ufficialmente il suo Brand Ambassador. Si tratta di un traguardo strategico, che segna un significativo passo avanti nel percorso di ABCVIP per espandersi nel mercato internazionale e accrescere la propria reputazione a livello globale. 

Continua l'annuncio

La partnership con LAZIO non solo trae ispirazione dall'apice dello spirito sportivo, ma consente anche ad ABCVIP di entrare in contatto con milioni di fan in tutto il mondo. Questo accordo di collaborazione promette di creare nuove scoperte, rafforzando la posizione pionieristica di ABCVIP nel campo dell'intrattenimento online moderno.

 

Sinner vince l'ATP di Pechino: ecco cosa serve per tornare numero 1