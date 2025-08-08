Lazio-Massigen Sport, rinnovata la partnership per il terzo anno consecutivo

La S.S. Lazio e Massigen Sport annunciano con soddisfazione il rinnovo della partnership per il terzo anno consecutivo, confermando un legame sempre più solido tra il club biancoceleste e il brand di integratori firmato Marco Viti Farmaceutici, azienda storica del panorama farmaceutico italiano.

Massigen Sport è un brand nato per rappresentare i valori più autentici dello sport. Per questo abbiamo deciso di proseguire una collaborazione ormai consolidata, che si basa su principi condivisi come l’impegno, la determinazione e la passione. Siamo orgogliosi di lavorare a stretto contatto con lo staff medico della Lazio, condividendo esperienze e competenze per fornire il supporto più adeguato alla squadra, e con i tifosi, con cui condividiamo l’entusiasmo e lo spirito competitivo.