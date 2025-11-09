Esclusiva, Amadeus: "La Lazio con l'Inter gioca sempre bene. Se il Milan chiamasse mio figlio…"

Lazio e Inter questa sera chiuderanno l'undicesima giornata di Serie A, prima di lasciare spazio alle Nazionali. Sarri e Chivu si affrontano per la prima volta in carriera e lo faranno in un match dalla posta in palio elevata: i biancocelesti per misurarsi con una big europea, i nerazzurri per restare agganciati alla vetta.

Le sfide tra Lazio e Inter hanno regalato forti emozioni nel corso degli anni con le due squadre che hanno dato vita a partite memorabili passate in taluni casi alla storia del calcio italiano. I palcoscenici dello Stadio Olimpico e San Siro hanno sicuramente permesso di rendere il tutto ancora più memorabie e a proposito di palcoscenici per l'occasione abbiamo intervistato in esclusiva una figura che ne ha solcati di veramente importanti: Amedeo Sebastiani, per tutti Amadeus. Il conduttore, infatti, è da sempre un appassionato di calcio, ma soprattutto un grande tifoso dell'Inter “da oltre mezzo secolo” come ci ha raccontato.

L'intervista in esclusiva ad Amadeus

Amadeus - Depositphotos

Come nasce la passione per l'Inter?

Nasce come le passioni del 99% delle persone da bambini: avevo una zia, che ora non c'è più, che era molto tifosa dell'Inter e tutte le volte che c'era l'Inter allo stadio quando ero bambino a sette-otto anni mi portava la zia, che si chiamava Enza. Vedevo questa grande Inter con grandi calciatori, che arrivava e batteva qualsiasi squadra. A otto anni sono rimasto affascinato dei colori nerazzurri, che mi porto ancora oggi che ne ho 63. È un amore che dura da almeno 55 anni, da oltre mezzo secolo.

