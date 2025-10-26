Lazio-Juventus, Basic: "Abbiamo dato tutto in 4 partite di fila. Rinnovo?..."

Stasera i tifosi biancocelesti presenti allo stadio Olimpico hanno urlato un solo nome: Toma Basic. Non solo il centrocampista è passato dall'essere fuori lista ad un elemento molto importante per la Lazio ma è riuscito a portare le aquile alla vittoria nell'incontro con la Juventus. In merito ai 3 punti conquistati e al suo gol, Toma Basic si è espresso ai microfoni di Lazio Style Channel e in Mixed Zone.

Le dichiarazioni di Toma Basic a Lazio Style Channel

Le sue prestazioni contro la Juventus

Grazie per i complimenti, io sono molto felice ma anche concentrato sul prossimo allenamento perché dobbiamo sempre pensare alla squadra, il campionato è duro, dobbiamo pensare subito al Pisa.

La sua rete

Mi ricordo solo che ho visto lo spazio, Danilo aveva palla, mi ha visto bene e ho tirato, poi un po’ di deviazione e ho sentito tutto lo stadio, alla fine ho detto ‘bene è gol’!

Sulla vittoria di stasera

Uno può pensare che solo oggi abbiamo dato il massimo, ma abbiamo dato tutto in 4 partite di fila, si è visto anche questa sera, adesso le prossime partite determineranno il nostro futuro.

Se pensa di tornare sui social

No, sui social sono già tre anni che non ci sono, volevo staccarmi, dopo tre anni sto bene.

Il suo ritorno in campo

Già dal ritiro ho dato il massimo in ogni allenamento, quando ho parato con Sarri mi aveva detto che c’era questa possibilità che le cose potevano cambiare, e io ho continuato ad allenarmi come sempre, non c’è un segreto.

