La moviola di Lazio-Cremonese: i biancocelesti recriminano il penalty. Giusto il rosso

La Lazio sbatte sull'organizzazione della Cremonese non riuscendo a portare a casa i tre punti tanto agognati. Nella ripresa la gara si infiamma con Pairetto chiamato a più di una decisione, che non prende, ed il VAR non lo aiuta. Due gli episodi chiave su Castellanos e Noslin con la Lazio che recrimina, almeno, un rigore visti i contatti subiti in area.

La moviola di Lazio-Cremonese

Nella prima frazione di gioco, la partita è costellata da tanti piccoli interventi fallosi con la sponda grigiorossa che ricorre al fallo sistematico appena fiutato il pericolo. Pairetto nei primi 45' estrae due gialli, il primo ai danni di Pedro per proteste al 38' e dopo cinque minuti la sanzione scatta anche per Grassi che butta un secondo pallone in campo per ritardare la ripresa del gioco con la Lazio in proiezione offensiva.

Nella ripresa si infiamma il match con i biancocelesti che recriminano due calci di rigore, il primo per un intervento su Castellanos, che ricorda molto quello subito sempre dal Taty nel derby di Coppa Italia contro la Roma, mentre il secondo per una trattenuta e successiva spinta su Noslin da parte di Terracciano. Stupisce come a Milano contro il Milan una leggera trattenuta sia stata giudicata fallosa e in questa occasione no. Fioccano anche molti più cartellini gialli nella seconda frazione: al 68' viene ammonito Barbieri per un fallo in ritardo su Cancellieri, poi è il turno di Romagnoli e Guendouzi nel giro di due minuti, quest'ultimo diffidato salterà la trasferta di Udine. All'81° Pairetto sventola il cartellino giallo anche a Pezzella per un fallo tattico sempre su Cancellieri. Al 94' Ceccherini stende Cancellieri pochi passi fuori l'area di rigore da ultimo uomo e Pairetto lo manda anzitempo negli spogliatoi mostrando il cartellino rosso.

Il voto a Pairetto

Pairetto, Cremonese - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Voto: 5

Il VAR non lo aiuta, ma i contatti su Noslin e Castellanos faranno molto discutere. Chirurgico nei cartellini gialli.