Nicolò Rovella: i numeri del mediano biancoceleste, impressionante

Tra i membri della rosa biancoceleste ad essere sotto i riflettori risalta il nome del mediano Nicolò Rovella, infatti, nella stagione attuale il numero 6 della Lazio è sempre stato un elemento chiave nel modulo da gioco del mister Marco Baroni. Il centrocampista è una pedina molto importante per il tecnico, tanto che è stato schierato in quasi tutte le partite di Campionato e Coppa, a meno di qualche squalifica.

Nicolò Rovella: i numeri della stella biancoceleste

Nicolò Rovella durante il derby é stato artefice di prestazioni da Oscar, infatti, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il biancoceleste è riuscito ad ottenere i tempi migliori tra tutti i calciatori in campo, infatti, sono 11.380 i Km percorsi, 8 i recuperi e 47 i passaggi completati, numero inferiore soltanto a quello di Mancini e Ndicka. Durante la partita, per Rovella, é anche scattata la 12a ammonizione in Campionato, mentre in Europa League è a quota 15 più un rosso diretto. Il mediano biancoceleste si è sempre rivelato una grande risorsa per lo schema del mister Marco Baroni, tanto da essere stato schierato come titolare nella maggior parte delle partite sia di Serie A che della competizione europea, tuttavia, nonostante il suo enorme talento, in 67 presenze in Campionato e 8 in Europa, ad esclusione della rete contro il Parma che è stata annullata, il mediano non è ancora riuscito ad avverare il suo sogno di segnare in maglia biancoceleste.

Nicoló Rovella: 3 big puntano il mediano biancoceleste