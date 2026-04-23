Lazio-Udinese, scelto il direttore di gara: primo incrocio per i biancocelesti

Dopo lo strabiliante successo al New Balance Arena di Bergamo, dove la rosa biancoceleste è riuscita a sconfiggere la Dea ai calci di rigore e ad accedere alla finale di Coppa Italia, merito di un super Edoardo Motta, le aquile si preparano ad un nuovo incontro di Campionato. Lunedì 27 aprile alle ore 20:45, infatti, lo stadio Olimpico ospiterà la sfida tra Lazio e Udinese, valida per la 34a giornata di Serie A. In vista della partita, è stata annunciata la designazione arbitrale.

Lazio-Udinese: la designazione arbitrale

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Palermo e Zanellati

IV Uomo: Marchetti

VAR: Camplone

AVAR: Maggioni

Lazio-Udinese: i precedenti con Bonacina

L'AIA ha scelto di affidare la 34a giornata di Campionato al direttore di gara Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, che fino ad ora non ha mai arbitrato una partita disputata dal club biancoceleste. Al contrario, l'Udinese ha già incrociato il fischietto in un'occasione.