Lazio, Lotito vende la società? Marcangeli: "Il club sta cercando liquidità perché..."

Valerio Marcangeli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale in merito alla possibile vendita della società Lazio.

Sono giorni caldi per quanto riguarda alcuni dialoghi aperti in modo informale ma per cercare un aiuto, dato che in questo momento la Lazio non ha aiuti economici dalle competizioni europee, dato che non si sta qualificando per colpa di Lotito. La Lazio non avrà neanche l'aiuto di una fantastica tifoseria, che nonostante tutto si è sempre fatta trovare vicino nel corso degli anni, finché non si è arrivati ad un punto di non ritorno. Si sta portando avanti una protesta pacifica e sacrosanta e stanno finendo le possibilità di attingere da qualche pozzo, dato che sono finiti anche i famosi crediti sportivi che la Lazio doveva riscuotere dalla Lega. Perché si fanno questi incontri? Perché ci sono questi dialoghi avviati? Perché la Lazio sta tentando di trovare liquidità, una sponda, ma da quello che ho raccolto io al momento non è per una cessione. Chi si metterà a tavolino riceverà una richiesta d'aiuto economico ma, in questo momento, non c'è la possibilità che da qui a poco possa esserci la cessione.