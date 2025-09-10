Lazio-Romagnoli, rinnovo ancora bloccato per il biancoceleste: la situazione

Dopo la sconfitta a Como e il trionfo in casa contro l'Hellas Verona, le aquile si preparano a ritornare in campo e a dare il meglio di sé per tentare di conquistare i 3 punti anche nei prossimi incontri, vale a dire Sassuolo, Roma e Genoa. Dato che nessun nuovo innesto è arrivato a dare una mano durante la fase di calciomercato estivo, a causa della campagna acquisti bloccata, le aquile dello scorso anno sono l'unica speranza per la Lazio e il mister Maurizio Sarri ha bisogno di ognuno di loro per tentare di assicurarsi la vittoria. Nelle prime due giornate di Campionato ci sono stati molti calciatori indisponibili ma fortunatamente molti sono ritornati tra i possibili convocati, come nel caso di Alessio Romagnoli, che all'inizio dell'estate era vicino a lasciare la Lazio.

Lazio-Romagnoli: il rapporto salvato dal Comandante

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, a causa della mancata qualificazione in Europa e di promesse non mantenute dalla Società, in estate il difensore centrale stava per salutare la squadra biancoceleste, fortunatamente il ritorno del Comandante ha convinto il numero 13 a restare nelle aquile, infatti, tra i due c'è sempre stato un rapporto di stima e reciproca e sono rimasti in contatto anche dopo le dimissioni del tecnico a marzo del 2024.

Lazio-Romagnoli: il rinnovo bloccato

L'entourage del calciatore e la Lazio non hanno ancora avuto un vero e proprio incontro, soltanto un aggiornamento per informare che, a causa del mercato bloccato, al momento non é possibile effettuare nessun rinnovo. Romagnoli ha un contratto da 3 milioni di euro, il secondo più pagato nelle aquile dopo il Capitano, che scadrà nel 2027 e attende un colloquio con la Società per discutere le condizioni del suo rinnovo, tuttavia, sembra che la Lazio voglia provare a spalmare una cifra più bassa per più anni.