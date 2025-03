Atalanta-Lazio, al via la vendita dei biglietti: tutte le info

Aprile deciderà le sorti della stagione della Lazio con i biancocelesti che in due settimane si ritroveranno ad affrontare l'Atalanta a Bergamo, il Bodø Glimt in Norvegia, il derby ed il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La sfida alla Dea e la Stracittadina testeranno la temperatura della squadra di Baroni per vedere di rimediare al problema dei big match, mentre la doppia sfida europea può alimentare un sogno. Baroni ripete il suo mantra: “si ragiona partita per partita” e la sua Lazio ora può diventare grande.

Il club biancoceleste attraverso un comunicato ufficiale ha reso note tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti per Atalanta-Lazio, in programma domenica 6 aprile alle 18:00.

Il comunicato della Lazio