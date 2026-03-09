Lazio-Sassuolo, Gila nel pre: "Servirà motivazione, in Coppa Italia..."

Pochi istanti al fischio iniziale tra Lazio e Sassuolo. A parlare ai microfoni ufficiali del club e successivamente a Dazn è stato Mario Gila.

Esultanza Lazio-Atalanta

Lazio-Sassuolo, le parole di Gila nel pre partita ai microfoni di LSC

Servirà una Lazio motivata e determinata. Sappiamo che nelle ultime tre partite non siamo stati noi, soprattutto contro il Torino, vero che in Coppa abbiamo fatto una buona gara ma lì è facile essere motivati a dobbiamo esserlo anche questa sera. Il Sassuolo sta bene quindi dovremo scendere in campo come contro l'Atalanta, solo così possiamo conquistare i tre punti. Mi sento bene, in questa situazione dobbiamo fare tutto per la squadra. Motta? Spero che faccia un esordio dove si vince, dove si diverte. Non è facile perché c’è pressione ma noi compagni abbiamo il compito di farlo rimanere tranquillo.

Le parole dello spagnolo a Dazn