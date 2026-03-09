Lazio-Sassuolo, Gila nel pre: "Servirà motivazione, in Coppa Italia..."
Le dichiarazioni del calciatore biancoceleste nel pre partita di Lazio-Sassuolo
Pochi istanti al fischio iniziale tra Lazio e Sassuolo. A parlare ai microfoni ufficiali del club e successivamente a Dazn è stato Mario Gila.
Lazio-Sassuolo, le parole di Gila nel pre partita ai microfoni di LSC
Servirà una Lazio motivata e determinata. Sappiamo che nelle ultime tre partite non siamo stati noi, soprattutto contro il Torino, vero che in Coppa abbiamo fatto una buona gara ma lì è facile essere motivati a dobbiamo esserlo anche questa sera. Il Sassuolo sta bene quindi dovremo scendere in campo come contro l'Atalanta, solo così possiamo conquistare i tre punti. Mi sento bene, in questa situazione dobbiamo fare tutto per la squadra. Motta? Spero che faccia un esordio dove si vince, dove si diverte. Non è facile perché c’è pressione ma noi compagni abbiamo il compito di farlo rimanere tranquillo.
Le parole dello spagnolo a Dazn
Le motivazioni le devi trovare in qualsiasi partita che giochiamo. Siamo coscienti della situazione in cui ci troviamo. Pensiamo che essere motivati anche in queste partite ci farà affrontare la gara con l’Atalanta in condizioni migliori. Dobbiamo essere motivati anche in queste partite anche se sono situazioni che fino a oggi si sta faticando un po'.