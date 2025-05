Lazio: la Champions potrebbe essere indispensabile per tenere Rovella e Guendouzi

Nonostante nelle ultime due partite non siano stati incisivi, è da un po' di tempo che l'Aston Villa, come riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe messo nel proprio mirino due centrocampisti biancocelesti: Rovella e Guendouzi.

L'importanza dei due giocatori

Come riporta il Corriere dello Sport, sia Rovella che Guendouzi mettono anima e corpo nel loro gioco, tanto da essere riusciti ad ottenere dei soprannomi: Rovellissimo e Guendovunque. Questo denota, come già detto, l'importanza della loro presenza nel centrocampo, tant'è che Baroni ha chiesto a questi due giocatori un ultimo sforzo, così da riuscire a poter agguantare il quarto posto, valevole per la Champions.

I due giocatori sono dei veri e proprio must have per la Lazio: Guendouzi è il giocatore con più presenze quest'anno (2024/2025), infatti, può vantare ben 44 partite per 3.786 minuti). Rovella, invece, è tra i primi centrocampisti della Serie A per palloni recuperati nella metà campo avversaria. Questi due centrocampisti, insieme, sono anche coloro che, nel nostro campionato, possono contare più movimenti con la palla al piede.

La presenza costante dell'Aston Villa

Ad entrare per primo nei sogni della squadra inglese, come descritto dal Corriere dello Sport, è stato Rovella; ora, però, oltre al nome dell'italiano, l'Aston Villa avrebbe messo gli occhi anche sul francese Guendouzi.

L'Aston Villa, infatti, è una squadra in rinascita: quest'anno ha partecipato alla Champions e, con il proprietario Nassef Sawiris, la squadra inglese è una vera e propria nuova potenza economica del calcio moderno. Proprio per tutti questi motivi, puntano ad agguantare giocatori capaci di giocare ad alti livelli.