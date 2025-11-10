Sono sei i calciatori della Lazio convocati dalle loro nazionali: i nomi

La Lazio conta ben sei giocatori che prenderanno parte alle qualificazioni dei Mondiali: ecco i loro nomi.

Simona Nicoli
Mattia Zaccagni in nazionale
La Lazio può contare ben sei calciatori che parteciperanno alla sosta nazionali per le qualificazioni del Mondiale.

Il numero in questione non è da sottovalutare e rende ancora più noto quanto la società capitolina abbia ben investito sulla propria rosa attuale.

A rendere noto il numero è proprio la Lazio, tramite i propri canali social.

Le parole del post della Lazio

📣 6 biancocelesti convocati per le rispettive nazionali

🇮🇹 - Mattia Zaccagni
🇬🇷 - Christos Mandas
🇦🇱 - Elseid Hysaj
🇩🇰 - Gustav Isaksen
🇸🇳 - Boulaye Dia
🇲🇪 - Adam Marusic

Il post X

 

