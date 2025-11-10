Sono sei i calciatori della Lazio convocati dalle loro nazionali: i nomi

La Lazio può contare ben sei calciatori che parteciperanno alla sosta nazionali per le qualificazioni del Mondiale.

Il numero in questione non è da sottovalutare e rende ancora più noto quanto la società capitolina abbia ben investito sulla propria rosa attuale.

A rendere noto il numero è proprio la Lazio, tramite i propri canali social.

Le parole del post della Lazio

📣 6 biancocelesti convocati per le rispettive nazionali 🇮🇹 - Mattia Zaccagni

🇬🇷 - Christos Mandas

🇦🇱 - Elseid Hysaj

🇩🇰 - Gustav Isaksen

🇸🇳 - Boulaye Dia

🇲🇪 - Adam Marusic ➡️ https://sslazio.it/it/news/eventi/nazionali-or-sei-biancocelesti-convocati #AvantiLazio

Il post X