Provstgaard: "Il mio obiettivo è diventare titolare. Tifosi? Difficile giocare senza di loro"

Oliver Provstgaard ha rilasciato delle dichiarazioni in Mixed Zone al termine dell'incontro Lazio-Atalanta.

Le dichiarazioni di Provstgaard in Mixed Zone

L'alternanza di risultati

È il nostro problema in questo momento. Stiamo provando ad avere maggiore continuità, ma è un po' difficile.

La gestione del pallone in fase offensiva

Dobbiamo rivedere la partita e capire cosa avremmo potuto far meglio. Dobbiamo far meglio nel loro centrocampo, possiamo fare di più con la palla.

Se il suo obiettivo è diventare titolare

Questo è il mio obiettivo, il mister deciderà quando sarà il mio momento. Sono felice dell'opportunità che mi ha dato l'allenatore di giocare 90 minuti contro l'Atalanta. Sto crescendo e sono soddisfatto della mia crescita.

Il Campionato

Il campionato è importantissimo, anche se stiamo perdendo più partite. Dobbiamo essere pronti per la partita di Coppa Italia contro l'Atalanta, e se vogliamo farci trovare pronti bisogna allenarsi ogni giorno con grande opportunità. Le opportunità arriveranno solamente per chi lavora.

I tifosi