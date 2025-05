Provedel-Lazio: futuro da scrivere, il calciatore vorrebbe…

Alla Lazio mancano due partite per concludere la stagione 2024/25 poi si tireranno le somme su quella che è stata l'annata biancoceleste. La squadra di Baroni è ancora in corsa per la lotta Champions, ma c'è lo spettro di rimanere fuori da tutto e queste ultime due giornate saranno decisive anche per gli stessi calciatori con il mercato alle porte. La stagione ha messo in luce tanti calciatori e gettato qualche ombra su altri ponendo molti interrogativi sul futuro di molti tesserati biancocelesti. Fari puntati soprattutto sulla porta con Mandas che ha scalzato Provedel nelle gerarchie ed ora in estate la Lazio dovrà decidere che strada intraprendere con le voci che intanto si rincorrono.

Le voci di mercato su Provedel

Al centro di voci che si rincorrono e dibatti è il futuro di Ivan Provedel, che si è visto soffiare la titolarità dalle mani in favore del più giovane portiere greco. Attualmente l'ex Spezia guadagna due milioni di euro netti all'anno (circa 3,7 mln lordi) e ha un contratto in vigore fino al 30 giugno 2027. Nelle ultime settimane sono state molte le voci sul suo futuro con gli organi di stampa che davano Torino, soprattutto in caso di cessione di Milinkovic-Savic , e Como su tutte interessate al portiere biancoceleste.

Il futuro del portiere biancoceleste

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, però, il Numero 94 biancoceleste sarebbe intenzionato a rimanere nella Capitale allontanando così le voci che vedrebbero un suo futuro lontano dalla Lazio.