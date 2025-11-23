Lazio-Lecce, dove seguire il match in tv

Segnali positivi nonostante il ko di San Siro

La Lazio arriva alla sosta con una sconfitta pesante nel risultato ma non nelle sensazioni. Il 2-0 subito a San Siro contro l’Inter non ha spento l’ottimismo di Sarri, che ha visto nella prestazione un passo in avanti rispetto al mese precedente. Il tecnico toscano ritiene che il percorso intrapreso stia finalmente mostrando qualche frutto, soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento e dell’organizzazione. Dopo la pausa, i biancocelesti saranno chiamati a ripartire proprio da questi segnali per riaccendere la corsa in campionato.

Tutto pronto per Lazio–Lecce: orario e dove vederla

La prossima sfida è fissata per sabato 23 novembre alle ore 18:00, quando l’Olimpico ospiterà Lazio–Lecce, valida per la dodicesima giornata di Serie A. L’obiettivo è tornare immediatamente alla vittoria e riaprire una striscia positiva, magari recuperando quel clean sheet interrotto dopo appena tre minuti contro l’Inter per via del gol di Lautaro Martínez.

Dove vederla: la partita sarà trasmessa in co-esclusiva su Sky e Dazn, e sarà disponibile anche in streaming live e on demand tramite Sky Go, NOW e la piattaforma Dazn.