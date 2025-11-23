Lazio Women-Inter, Durante: “Troppi errori, serve fare di più”
Dopo il derby arriva un nuovo ko: Francesca Durante analizza la prestazione
Secondo ko consecutivo per la Lazio Women
Non si ferma il momento complicato della Lazio Women, che dopo il derby perso contro la Roma incassa un’altra sconfitta. Al Fersini, le biancocelesti di Grassadonia cedono all’Inter per 0-2, al termine di una gara in cui non sono riuscite a invertire la rotta né a trovare la brillantezza necessaria per mettere in difficoltà le nerazzurre. Un altro passo falso che complica ulteriormente il percorso della squadra.
Le parole di Francesca Durante nel post partita
Al termine dell’incontro, il portiere biancoceleste Francesca Durante è intervenuta ai nel post partita per commentare il match e analizzare i punti critici emersi:
Non siamo fortunate e non possiamo essere contente di questa sconfitta. Episodi? Non so cosa manca, l'unica cosa che posso dire è che ci dobbiamo unire tutte quante e dobbiamo dare tutto per la squadra.
E' fondamentale fare e non subire gol, dobbiamo migliorare in entrambe le fasi. Ci sono giocatrici importanti fuori, ma anche chi ha giocato ha dato il massimo e deve farlo per la Lazio. I risultati parlano chiaro: dobbiamo fare di più. Cerchiamo di analizzare in maniera intelligente gli errori fatti per non ripeterli più. Ora dobbiamo guardare ai prossimi obiettivi per ottenere più punti nelle prossime uscite".