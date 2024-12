Ajax-Lazio | Tchaouna nel post: “Sono una persona paziente e aspetto il mio momento, ma stasera sono davvero contento per il goal”

Nello storico stadio dell’Amsterdam Arena appena stato siglato il triplice fischio: è terminata Ajax-Lazio con il risultato di. Le due squadre avevano preparato meticolosamente il match, rappresentando una serata importante per entrambe: la Lazio era alla ricerca della vittoria dopo il pareggio con il Ludogorets, per confermare il primo posto e lo splendido percorso europeo finora compiuto; alLo stesso modo, gli avversari olandesi ricercavano una vittoria per dare uno slancio al proprio percorso e confermandosi ancora tra le migliori squadre du questa competizione. Dopo la partita, terminata 1-3 per la Lazio con i goal di Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro, è intervenuto ai microfoni di LSC proprio l’attaccante francese, autore della prima rete.

Serata perfetta, questa partita è iniziata con grande entusiasmo e l’abbiamo giocata bene. Ho fatto un bel goal e sono davvero contento. Io sono una persona paziente e aspetto il mio momento, sopportando quelli difficili, oggi ho giocato bene come tutta la squadra. Ora ci prepariamo per lunedì. È importante per me avere compagni di squadra che sono con me anche in Nazionale francese, dobbiamo lavorare anche alla Lazio con entusiasmo e sacrificio per fare bene in ogni partita che si gioca. Io sono davvero orgoglioso di giovare alla Lazio, una squadra importante in Italia e e in Europa, tutti noi siamo contenti perché questa squadra è davvero speciale.