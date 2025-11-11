Cruciani: “Da tifoso della Lazio sono terrorizzato dalla Roma. Sulle parole di Sarri…”
Durante il podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha parlato del percorso che sta facendo la Roma in campionato e ha espresso il suo parere sulle parole di Sarri nei confronti degli arbitri italiani.
Cruciani commenta l’attacco di Sarri verso gli arbitri italiani
A me Sarri sta benissimo come allenatore, in questo momento è fondamentale per la Lazio avere un allenatore come lui che tiene la barca dritta ma questa cosa che ha detto mi sembra una str***ata di altissimo livello. Vedendo la partita dallo stesso livello delle panchine, ho capito che con la velocità del calcio attuale, fare l’arbitro è uno dei mestieri più complicati del mondo. Magari ha sbagliato a non ammonire Lautaro, ma che gli arbitri stranieri siano migliori di quelli italiani è una stupidaggine che non è all’altezza dell’intelligenza di Sarri. Io sono dalla parte degli arbitri italiani, fare quel mestiere in questo paese è complicatissimo. Inter-Lazio non è stata influenzata dall’arbitro, lo ha detto anche Sarri e ribadito la Lazio
Il commento di Cruciani sul percorso della Roma
Sono terrorizzato dalla Roma, da tifoso della Lazio sono terrorizzato dall’ipotesi che la la Roma possa vincere lo scudetto. Hanno subito 5 gol in 11 giornate, impressionante questa cosa qua; ha perso tre partite per 1-0 e in almeno due non meritava di perdere. Un allenatore formidabile, basta vedere l’Atalanta con e senza Gasperini, un mercato di gennaio che può regalare qualcosa e la fortuna che non guasta mai. Sono terrorizzato.