Cruciani: “Da tifoso della Lazio sono terrorizzato dalla Roma. Sulle parole di Sarri…”

Durante il podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha parlato del percorso che sta facendo la Roma in campionato e ha espresso il suo parere sulle parole di Sarri nei confronti degli arbitri italiani.



Cruciani commenta l’attacco di Sarri verso gli arbitri italiani

A me Sarri sta benissimo come allenatore, in questo momento è fondamentale per la Lazio avere un allenatore come lui che tiene la barca dritta ma questa cosa che ha detto mi sembra una str***ata di altissimo livello. Vedendo la partita dallo stesso livello delle panchine, ho capito che con la velocità del calcio attuale, fare l’arbitro è uno dei mestieri più complicati del mondo. Magari ha sbagliato a non ammonire Lautaro, ma che gli arbitri stranieri siano migliori di quelli italiani è una stupidaggine che non è all’altezza dell’intelligenza di Sarri. Io sono dalla parte degli arbitri italiani, fare quel mestiere in questo paese è complicatissimo. Inter-Lazio non è stata influenzata dall’arbitro, lo ha detto anche Sarri e ribadito la Lazio

Il commento di Cruciani sul percorso della Roma