Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta: il comunicato ufficiale

Dopo Juventus, Fiorentina e Genoa, c’è un nuovo cambio in panchina in Serie A: dopo lo 0-3 contro il Sassuolo, l’Atalanta ha deciso di esonerare Juric che in queste undici giornate ha vinto soltanto due volte. La scelta del nuovo allenatore è ricaduta su Raffaele Palladino: questo il comunicato ufficiale uscito qualche minuto fa.

Atalanta, Palladino è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

Atalanta BC è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino, 41enne allenatore che ha al suo attivo - dopo gli inizi nelle squadre Under 15 e Primavera del Monza - 126 panchine fra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina, alla guida della quale è arrivato al sesto posto con 65 punti nello scorso campionato di Serie A, raggiungendo anche la semifinale della UEFA Conference League 2024/2025. Raffaele Palladino si è legato al Club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027.

Lo staff di Palladino