Europa League, due giocatori della Lazio tra i migliori: il motivo

La corsa della Lazio in Europa League si è interrotta bruscamente ai quarti di finale, con l’eliminazione subita per mano del Bodo/Glimt. Un risultato che ha lasciato più di un rimpianto tra i tifosi biancocelesti, soprattutto alla luce di quanto mostrato durante la competizione. La squadra di Baroni ha infatti brillato per gran parte del torneo: ha chiuso il girone unico al primo posto con una sola sconfitta e ha superato con autorità il Viktoria Plzen agli ottavi di finale. Un cammino convincente, che però non è bastato per arrivare fino in fondo.

Gol da cineteca: due perle laziali tra le migliori del torneo

Nonostante l’uscita anticipata, la Lazio ha lasciato un segno anche sul piano tecnico e spettacolare. Due gol realizzati dai biancocelesti sono infatti stati selezionati tra le dieci reti candidate al premio “Goal of the Tournament” dell’Europa League. La prima è la splendida conclusione dalla distanza di Pedro contro l’Ajax, una traiettoria perfetta che ha fatto esplodere l’Olimpico. La seconda è la magia all’ultimo respiro di Isaksen nella gara d’andata contro il Viktoria Plzen: un gesto tecnico che ha fatto sognare i tifosi e che resterà tra i momenti più emozionanti di questa stagione europea.

Di seguito il post dell'Europa League: