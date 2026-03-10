Lazio-Sassuolo, ritorna la vittoria all'Olimpico: i biancocelesti festeggiano sui social

Fuochi d'artificio biancocelesti allo stadio Olimpico. La rete siglata all'inizio da Maldini, prima in maglia biancoceleste, e il gol di Marusic al termine della gara hanno permesso alle aquile di tornare a trionfare in casa e conquistare 3 punti. Per festeggiare la vittoria, alcuni calciatori hanno pubblicato dei post sui social.

I post dei biancocelesti sui social

Daniel Maldini

Nuno Tavares

Kenneth Taylor

Pedro