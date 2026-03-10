Lazio-Sassuolo, ritorna la vittoria all'Olimpico: i biancocelesti festeggiano sui social

Al termine dell'incontro Lazio-Sassuolo, che si è concluso con la vittoria dei biancocelesti, la rosa ha festeggiato sui social

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Fuochi d'artificio biancocelesti allo stadio Olimpico. La rete siglata all'inizio da Maldini, prima in maglia biancoceleste,  e il gol di Marusic al termine della gara hanno permesso alle aquile di tornare a trionfare in casa e conquistare 3 punti. Per festeggiare la vittoria, alcuni calciatori hanno pubblicato dei post sui social.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

I post dei biancocelesti sui social 

Daniel Maldini 

Nuno Tavares

Kenneth Taylor 

Pedro

Conferenza Idzes: "Difficile prendere un gol all'ultimo. Sulla partita..."