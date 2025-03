Viktoria Plzen-Lazio, il momento della squadra di Koubek

Per la terza volta dal 1989, la Lazio passa a San Siro e ottiene tre punti chiave in ottica Champions League. Il rigore trasformato da Pedro, al termine del recupero, consegna alla squadra di Baroni il giusto premio a seguito di una grande prestazione, in cui tante sono state le opportunità in una gara dal risultato potenzialmente più largo. Al netto della grande prestazione vista ieri sera, per la Lazio è già tempo di tornare a lavorare, con questo giovedì che vedrà iniziare gli ottavi di finale di Europa League. Nyon è stato il teatro del sorteggio che ha visto la Lazio pescare il Viktoria Plzen. Dopo aver disputato una grande prima fase, i biancocelesti sono riusciti a centrare il primo posto della classifica finale, per dei risultati che hanno consentito agli uomini di Baroni di divertire e convincere anche in Europa. Giovedì ci sarà la gara di andata della doppia sfida tra Viktoria Plzen e Lazio: fischio d’inizio in programma alle 21.00 alla Doosan Arena.

Secondo posto in campionato

Saldo il secondo posto in campionato, con 52 punti ottenuti fin qui. Dopo il terzo posto dello scorso anno, la squadra allenata da Miroslav Koubek prosegue la propria corsa alle spalle dello Slavia Praga capolista. In dodici sfide casalinghe, il Plzen ha totalizzato 29 punti, uscendo vincitore in 9 confronti: l’unica sconfitta è arrivata lo scorso 23 febbraio, per 1-3 e proprio contro lo Slavia Praga. Sulc e Memic le due minacce principali a disposizione di Koubek con i due che in campionato sono andati a segno nove e otto volte. La scorsa domenica sono arrivati ancora una volta i tre punti, grazie allo 0-2 rifilato al Mlada Boleslav grazie ai gol di Memic e Kalvach.

In Europa League

Con dodici punti ottenuti in otto gare, il Viktoria Plzen ha centrato il sedicesimo posto nel girone di Europa League, per una qualificazione al playoff che ha visto la squadra di Koubek eliminare il Ferencvaros. Dopo la sconfitta dell’andata arrivata per 1-0 in Ungheria, Jemelka, Sulc e Durosinmi hanno firmato la rimonta della prossima avversaria della Lazio, che ha poi pescato i biancocelesti al sorteggio. E’ davanti al proprio pubblico che il Viktoria ha costruito le proprie fortune ai fini della qualificazione al playoff, basti pensare ai 7 punti in quattro gare giocate alla Doosan Arena. Tante le sfide di prestigio affrontate fin qui dal Viktoria: il pareggio sul campo dell’Eintracht Francoforte, le sconfitte casalinghe contro Manchester United e Athletic Bilbao, passando per il successo ottenuto contro il Real Sociedad. Non sarà facile per la Lazio imporsi in Repubblica Ceca, anche la sfida di giovedì potrebbe essere una buona opportunità per indirizzare il discorso qualificazione.