Lazio, Rovella nel mirino neroazzurro: ecco l'offerta dell'Inter

La fase di calciomercato estivo sta per riaprire le porte ma le squadre hanno già cominciato a guardarsi intorno da qualche settimana per valutare quali calciatori potrebbero entrare a far parte della loro famiglia e quali invece dovranno lasciare il club. L'Inter, ad esempio, è interessata al centrocampista Nicolò Rovella che veste la maglia della squadra con cui è gemellata, la Lazio, e da come riportato dell'edizioni odierna de Il Messaggero, sembra che il club di Marotta abbia già fatto un'offerta.

Nicolò Rovella: l'offerta dell'Inter

Come riportato da Il Messaggero, l'Inter pensa a Nicolò Rovella per il dopo Calhanoglu, infatti, tramite gli agenti del calciatore, il club di Marotta avrebbe fatto sapere alla Lazio di essere disposto ad offrire la cifra di circa 40 milioni, anche se l'offerta non è ancora ufficiale poiché i nerazzurri stanno aspettando la cessione definitiva di Calhanoglu al Galatasaray. L'agente di Rovella, Riso, sembra aver gradito molto l'offerta e di voler convincere il mediano a trasferirsi a Milano, ciò sembra molto difficile poiché l'aquila ha ribadito più volte di non voler lasciare la squadra. Inoltre, il Presidente Claudio Lotito ha già affermato che il biancoceleste numero 6 ha una clausola rescissoria di 50 milioni, perciò non partirà ad una cifra inferiore.

Lo scambio con Frattesi e i problemi economici

Lo scambio con Frattesi sembra ormai lontano poiché senza gli introiti UEFA o altri ricavi serve liquidità al bilancio della Lazio, tuttavia, se il mister Maurizio Sarri vorrebbe Fabbian e il Bologna non dovesse riscattarlo, potrebbe esserci una trattativa. Inoltre, dati i problemi economici della Lazio, che deve rientrare nei tre paletti, vale a dire indice di liquidità, indicatore di indebitamento e costo del lavoro allargato, in caso della cessione del Big per 50 milioni basterebbero le uscite di altri esuberi, come Loum Tchaouna che a luglio dovrebbe recarsi a titolo definitivo al Burnley per 14 milioni, per permettere al club di iniziare la campagna acquisti, soprattutto dato che il Comandante ha già richiesto una mezz'ala e un terzino.

Nella pagina successiva la scorsa intervista di Rovella al Messaggero