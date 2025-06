L'Universitatea Cluj da il benvenuto all'ex Lazio Alessandro Murgia: il comunicato

In seguito al rientro allo SPAL, dopo aver passato due stagioni in prestito all'Hermannstadt, e allo svincolo causato dalla mancata iscrizione in Serie C, l'Universitatea Cluj, club che nella prossima stagione ritornerà nella massima serie romena, ufficializza l'ingaggio del centrocampista Alessandro Murgia, ex biancoceleste, a parametro zero.

Il comunicato dell'Universitatea Cluj

L'FC Universitatea Cluj rafforza il suo centrocampo con l'arrivo di Alessandro Murgia (28 anni). Cresciuto nella Lazio e con oltre 70 presenze in Serie A , Murgia arriva nel campo “studenti” dopo due giorni trascorse all'Hermannstadt e sarà un giocatore della nostra squadra a partire dal primo giorno di luglio.

Alessandro Murgia: il periodo alla Lazio

Cresciuto nella Primavera della Lazio, con la quale vince due Coppa Italia e una Supercoppa di categoria e totalizza 95 presenze e 22 reti, Alessandro Murgia entra a far parte della squadra di prima categoria dalla stagione 2016/2017, grazie al mister Simone Inzaghi che lo aveva già allenato nelle giovanili. Il suo esordio in maglia biancoceleste, in una partita di Serie A, risale al match casalingo contro il Pescara, vinto 3-0, e segna il suo primo gol in Torino-Lazio del 26 ottobre 2016, incontro terminato con un pareggio. Inoltre, nella sua seconda stagione nel club manda in rete un pallone decisivo nella porta della Juventus, permettendo alle aquile di alzare la Supercoppa Italiana. Complessivamente nella squadra biancoceleste scende in campo in 31 partite e segna 2 gol, tuttavia, dal 2019 viene ceduto allo SPAL, durante la trattativa che porta Manuel Lazzari nella Capitale.