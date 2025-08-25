Inter travolgente, Torino al tappeto: il risultato

A San Siro finisce 5-0: nerazzurri dominanti dall’inizio alla fine, granata mai in partita

Matteo Ischiboni
Fraioli
Fraioli

Primo tempo a senso unico

Esordio amaro per il Torino di Baroni, travolto dall’Inter a San Siro. I nerazzurri prendono subito in mano la gara e la sbloccano con Bastoni, bravo a finalizzare un cross perfetto di Barella. Poco dopo è Thuram a raddoppiare, portando l’Inter sul 2-0 già all’intervallo.
 

Nella ripresa il diluvio granata

Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia: la squadra allenata da Chivu resta padrona del campo e dilaga con Lautaro Martinez, poi ancora con Thuram e infine con Bonny, che firma il definitivo 5-0. Una batosta pesante per i granata, mai realmente in partita.

