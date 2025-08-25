Un ex obiettivo della Lazio diventa interesse per il Pisa

Un calciatore dall'importante tecnica che ha attirato attenzioni da diversi clubs europei. Anche in Italia i riflettori si erano accesi su di lui. Risaputo l'interesse della Lazio per Calvin Stengs. Sondaggi che mai si sono realmente concretizzati. Adesso però a puntare sul giocatore olandese è un altro club di serie A, ovvero il Pisa di Alberto Gilardino. I toscani dopo il buon inizio di campionato contro l'Atalanta di Juric, match terminato 1-1, sono molto attivi sul calciomercato per rinforzare la rosa e il fantasista olandese che attualmente milita nel Feyenoord sembra essere un obiettivo dei nerazzurri, a riportarlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato.

La trattativa e il suo valore

Trattativa tra Pisa e Feyenoord ancora in stato embrionale. Per chiudere la transazione mancano ancora diversi passaggi e tanti tasselli ma una cosa poca ma sicura è che Calvin Stengs piace alla squadra di Alberto Gilardino e le intenzioni di portarlo in Toscana sono concrete. Tutto da vedere quello che accadrà adesso, al momento sembra esserci un'apertura sia da parte del club olandese, che detiene il cartellino del giocatore; sia da parte del calciatore stesso. Il valore del suo cartellino sembra essere tra i 7 ed i 10 milioni.

Le statistiche di Calvin Stengs

Un'idea per ora che sembra però prendere forma dalle parti nerazzurre del Pisa. L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato di un sondaggio concreto e approfondito nella giornata di oggi. Sondaggio intento a capire quanto sia fattibile l'operazione. Il Pisa vuole Stengs, da capire quanti siano gli ostacoli e se davvero sono tutti superabili.