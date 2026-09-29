Adesso è ufficiale: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma

Gilardino è il nuovo allenatore del Parma

Alberto Gilardino è ufficialmente il nuovo allenatore del Parma, dopo l'esonero di Cuesta. Gilardino è reduce dall'esperienza vissuta con il Pisa dal 1° luglio 2025 fino al 1° febbraio del 2026. Ha collezionato due vittorie, undici pareggi e 12 sconfitta.

Il comunicato del Parma