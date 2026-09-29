Adesso è ufficiale: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma
"Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio 1913. Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27..."
Gilardino è il nuovo allenatore del Parma
Alberto Gilardino è ufficialmente il nuovo allenatore del Parma, dopo l'esonero di Cuesta. Gilardino è reduce dall'esperienza vissuta con il Pisa dal 1° luglio 2025 fino al 1° febbraio del 2026. Ha collezionato due vittorie, undici pareggi e 12 sconfitta.
Il comunicato del Parma
Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio 1913. Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive. Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, per Alberto Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l’esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005 durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblu.