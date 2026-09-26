Proposto Ryotaro Ito, calciatore giapponese attualmente svincolato

Classe 1998, giapponese, è un calciatore offensivo che può agire sia da seconda punta che da trequartista

Alisia Cerqua /
Koji Watanabe
Koji Watanabe

Secondo quanto raccolto da Il Corriere dello Sport, alla lista dei nomi proposti si è aggiunto quello di Ryotaro Ito. Classe 1998, giapponese, è un calciatore offensivo che può agire sia da seconda punta che da trequartista. Attualmente Ito è ancora svincolato.  

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Il profilo 

Con il Sint-Truiden, in Belgio, ha collezionato 110 presenze per un totale di 19 reti e 14 assist. In Belgio era arrivato dopo aver giocato in alcuni club nipponici. Ha status extracomunitario, ma comunque rimarrebbe disponibile una casella. Per adesso, però non c'è stata apertura. 

Nazionale

Ha avuto la possibilità di giocare anche nelle Nazionali giovanili. Ha preso parte, con l'Under-18, ad alcune amichevoli. Ha segnato la rete del pareggio contro la Lituania e quella del vantaggio contro il Kazakistan.

 

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