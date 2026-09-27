Lussazione alla spalla per Gudmundsson, si sottoporrà ad una risonanza magnetica
Gudmundsson dovrebbe lasciare la Nazionale Islandese a causa di un infortunio
Risonanza magnetica per Gudmundsson
Secondo quanto appreso dal portale islandese Vísir, Gudmundsson dovrebbe lasciare la Nazionale Islandese a causa di un infortunio rimediato nella partita di ieri.
Cosa è successo
Albert si è infortunato nel primo tempo della prima partita dell'Islanda in Nations League, disputata ieri in casa contro l'Estonia e terminata con un pareggio di 1-1.
Secondo quanto riportato da Vísir, Gudmundsson si è lussato una spalla durante la partita di ieri e si sottoporrà quindi a una risonanza magnetica per valutare la gravità dell'infortunio.
Quando il calciatore è caduto a terra durante la partita di Nations League, si è notato subito che provava un forte dolore. La nazionale islandese partirà oggi per il Lussemburgo per la partita di martedì.
A riportare la notizia è anche il sito ufficiale della Nazionale Islandese. Convocato Johann Helgason al suo posto.