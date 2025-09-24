Pedro e il ruolo da vice di Sarri nel derby: "Mister, 10 minuti sono troppo"

Il derby perso fatica ancora ad essere digerito dai tifosi laziali, soprattutto per come è maturata la sconfitta con la netta sensazione di meritare di più sul campo salvo poi arrendersi ad una serie di errori individuali che hanno compromesso tutto. Tante le sliding doors della stracittadina con l'ago della bilancia che ha puntato verso i giallorossi.

Pedro nel ruolo da vice di Sarri durante il derby

Attraverso il format “Bordocam” prodotto da Dazn, lo spettatore ha la possibilità di rivivere da vicino alcuni episodi avvenuti all'interno della partita. Grazie a telecamere ravvicinate si possono estrarre discorsi e siparietti dei protagonisti in campo. Durante il format è stato proposto un segmento molto interessante con protagonisti Sarri e Pedro. Subito dopo l'infortunio di Rovella, il Numero Sei si avvicina alla panchina di mister Sarri con il tecnico che gli chiede “Ce la fai 10 minuti?”, Rovella stringe i denti e sta per tornare in campo dove concluderà il primo tempo. Poco prima del rientro del centrocampista, Pedro che si era avvicinato alla panchina ed aveva sentito tutto dice a Sarri: “Mister, 10 minuti sono troppi”. Questo è solo un episodio ma sicuramente singolare e identificativo del ruolo di Pedro all'interno della Lazio e del motivo per cui Sarri difficilmente se ne priva in partite del genere.

Il video