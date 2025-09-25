Lazio, duello tra i pali: Provedel si riprende la porta, ma Mandas scalpita

Continua l’acceso duello per la porta biancoceleste: come riporta il quotidiano Il Messaggero, nei piani iniziali di Sarri c’era il rilancio di Mandas nei match di Genoa e Torino, ma le sconfitte contro Sassuolo e Roma hanno complicato il progetto di alternanza che era stato previsto quest’estate, secondo cui i due portieri della Lazio si sarebbero impegnati in una sorta di “staffetta” della porta, trovando entrambi spazio durante la stagione.

Provedel o Mandas?

La tendenza è che Sarri continui a confermare provvedere, risultando il portiere friulano uno dei migliori in campo, insieme a Cataldi, in queste due ultime disfatte.Mau non se la sente di rinunciare ad una certezza ritrovata, un portiere rinato, quando in altri reparti del campo regna la precarietà e l’incertezza. Questa scelta può essere vista anche come un modo per preservare e rispettare Mandas, portiere in forma, che sta bene, e che non sarebbe giusto fare esordire in un momento così delicato della stagione, dopo tre sconfitte e una sola vittoria. L’ennesimo slittamento della staffetta fra i pali, però, rischia di far aumentare il mal umore del greco che aveva altri accordi con la società.per questo, la situazione è complessa. Dopo aver conquistato la titolarità il 6 aprile scorso - a Bergamo, contro l’Atalanta - la strada di Mandas sembrava in discesa, adesso è tutto di nuovo un punto interrogativo. D’altronde, giovane a Formello fosse rimasto Baroni, sarebbe stato lui nuovamente titolare. Invece, il ritorno di Sarri ha favorito il rilancio di Provedel, diventato il miglior portiere del campionato nell’anno del secondo posto, vantando ben 21 clean sheet.

