Lazio-Juventus: il comunicato della società riguardo alla maggioranza di tifosi juventini

La società Lazio ha diramato un'importante comunicato per rispondere alle accuse riguardo la vendita dei tagliandi per l'incontro di Serie A Lazio-Juventus, accuse legate alla maggioranza di tifosi bianconeri e alla minoranza di tifosi biancocelesti presenti. Come attestato anche dall'edizione odierna de Il Messaggero, soltanto circa 4 mila biglietti sono stati venduti ai laziali, a cui si aggiunge il numero di abbonati.

Il comunicato della Società

In merito alle polemiche emerse riguardo la vendita dei biglietti per la partita Lazio-Juventus, la S.S. Lazio intende chiarire definitivamente alcuni punti fondamentali. Innanzitutto è falso affermare che la Società abbia favorito l’accesso dei tifosi juventini. Al contrario, è stato predisposto per la prima volta un periodo di vendita esclusivo di quattro giorni riservato unicamente ai possessori della Lazio Card, proprio per agevolare e garantire la presenza dei nostri tifosi. Durante tale fase, ciascun possessore poteva acquistare fino a quattro biglietti, ma la risposta ottenuta non è stata numericamente significativa. Terminato questo periodo, si è proceduto alla vendita libera per garantire la massima partecipazione di pubblico, tenendo conto della necessità di riempire lo stadio, dato il prestigio dell’incontro e la trasmissione internazionale in mondovisione. La Società ritiene inoltre che limitare ulteriormente la vendita – ad esempio ai soli residenti nella regione Lazio o esclusivamente ai possessori della card prima della vendita stessa – oltre a rappresentare una scelta poco percorribile dal punto di vista giuridico, avrebbe comportato inevitabilmente una diminuzione significativa del pubblico laziale presente allo stadio.

