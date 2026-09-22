Lazio, bilancio in rosso: perdita da 10 milioni, il dato sui debiti
Bilancio Lazio 2026: perdita da 10 milioni, plusvalenze a 39,3 milioni, debiti in crescita e patrimonio netto positivo grazie a Formello.
La Lazio ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2026 con una perdita di 10 milioni di euro, migliorando rispetto al rosso da 17,2 milioni registrato nell’esercizio precedente.
Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, sulla base dei documenti ufficiali del club biancoceleste, a incidere positivamente sono state soprattutto le plusvalenze derivanti dal mercato, salite a 39,3 milioni di euro rispetto agli 11,5 milioni dell'anno precedente.
Lazio, i numeri del bilancio 2026
Il valore della produzione si è attestato a 131,75 milioni di euro, mentre considerando anche i ricavi netti derivanti dalle cessioni dei calciatori le entrate complessive raggiungono circa 173,7 milioni.
Parallelamente sono aumentati i costi operativi, passati da circa 174 a 187,4 milioni di euro. Il costo del personale è salito a 104,6 milioni.
Particolare attenzione anche alla situazione patrimoniale e finanziaria. Il patrimonio netto è passato da -16,8 a +113,6 milioni di euro, principalmente grazie alla rivalutazione del Centro Sportivo di Formello prevista attraverso l'adozione del Revaluation Model dello IAS 16.
La rivalutazione, tuttavia, non genera liquidità. Al 30 giugno 2026 le disponibilità liquide della Lazio erano pari a 1,84 milioni di euro, contro i 6,06 milioni dell'anno precedente.
In crescita anche l'indebitamento finanziario netto, passato da 66,3 a 126,4 milioni di euro.
Il bilancio 2025/26 presenta quindi una perdita più contenuta e plusvalenze in forte crescita, insieme a un patrimonio netto tornato positivo grazie alla rivalutazione di Formello. Allo stesso tempo aumentano costi e indebitamento finanziario, mentre diminuisce la liquidità disponibile.