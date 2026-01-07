Fagioli in conferenza: "La Lazio mi ha impressionato a livello di gioco"

Dalla Sala Stampa dell'Olimpico di Roma, il giocatore della Viola, Niccolò Fagioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara.

Quando porti a casa un risultato così quando dopo aver sofferto il primo tempo, grande partita della Lazio. Bella reazione della squadra. Peccato dell'ultimo episodio, sono quelli che fanno la differenza.

Nel primo tempo non eravamo messi benissimo, ci saltavano facilmente, il mister ci ha detto di stare tranquilli e avere più fiducia con la palla. Devo fare i complimenti alla Lazio che mi ha impressionato a livello di gioco.