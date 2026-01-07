Fagioli in conferenza: "La Lazio mi ha impressionato a livello di gioco"
Il giocatore della Viola in conferenza stampa nel post gara di Lazio-Fiorentina
Dalla Sala Stampa dell'Olimpico di Roma, il giocatore della Viola, Niccolò Fagioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara.
Quando porti a casa un risultato così quando dopo aver sofferto il primo tempo, grande partita della Lazio. Bella reazione della squadra. Peccato dell'ultimo episodio, sono quelli che fanno la differenza.
Nel primo tempo non eravamo messi benissimo, ci saltavano facilmente, il mister ci ha detto di stare tranquilli e avere più fiducia con la palla. Devo fare i complimenti alla Lazio che mi ha impressionato a livello di gioco.
Continua il giocatore
Il mister mi sta dando tante indicazioni. Episodi arbitrali? Non voglio parlarne. Potevamo evitare quello al 92'. Inutile parlare di queste cose.
Non abbiamo fatto benissimo al primo tempo dovevamo fare meglio, ma c'è stata una grande reazione della squadra.