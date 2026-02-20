Sarri blinda il gruppo: “Siamo solo noi, pensiamo al campo”

La Lazio continua a muoversi in un clima tutt’altro che sereno. Tra tensioni ambientali e fratture interne, Maurizio Sarri prova a fare da scudo alla squadra, mantenendo alta la concentrazione sugli obiettivi stagionali. In vista della trasferta di Cagliari, il tecnico ha parlato nuovamente al gruppo, ribadendo un concetto chiaro:

Siamo solo noi, combattiamo in campo ed estraniamoci da ciò che accade all’esterno.



Il riferimento è alla frattura sempre più evidente tra società e tifoseria. Il tentativo di mediazione di Marusic non ha prodotto effetti e le recenti dichiarazioni di Lotito sul progetto Flaminio hanno irrigidito ulteriormente la posizione dei sostenitori, che hanno confermato l’intenzione di disertare anche la semifinale di Coppa Italia. Una situazione che pesa anche su Sarri, che ha sempre definito la protesta “un atto d’amore”, ma che ora chiede ai suoi di accettare il contesto senza distrazioni:

Non possiamo farci nulla, dobbiamo prenderne atto.

Resta da capire se il tecnico tenterà un ultimo appello diretto alla tifoseria, spinto unicamente dal bene della Lazio.

Il Messaggero