Lazio, trasferta a due facce: difesa top, attacco da rivedere

Il dato preoccupante dei biancocelesti

Matteo Ischiboni /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Archiviato il ko contro l’Atalanta, la Lazio si prepara alla delicata sfida di Cagliari, in programma sabato 21 febbraio alle 20.45. Un passaggio chiave per il prosieguo della stagione, soprattutto per una squadra che lontano dall’Olimpico deve ritrovare equilibrio e incisività.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti in trasferta mostrano un doppio volto: solidi in difesa ma poco produttivi in attacco. I numeri parlano chiaro. Con appena 9 gol subiti fuori casa – miglior dato del campionato al pari di Milan e Inter – la retroguardia rappresenta un punto di forza. Di contro, gli 8 gol segnati lontano da Roma costituiscono il peggior rendimento offensivo della Serie A, insieme a Lecce, Parma e Verona.

Una compattezza difensiva che ha garantito stabilità ma che, allo stesso tempo, ha limitato la brillantezza in fase realizzativa. Per invertire la rotta servirà maggiore concretezza già dalla trasferta in Sardegna.

Il Corriere dello Sport

Sarri blinda il gruppo: “Siamo solo noi, pensiamo al campo”
Maldini jolly offensivo: ora servono anche i gol