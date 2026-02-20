Lazio, trasferta a due facce: difesa top, attacco da rivedere
Il dato preoccupante dei biancocelesti
Archiviato il ko contro l’Atalanta, la Lazio si prepara alla delicata sfida di Cagliari, in programma sabato 21 febbraio alle 20.45. Un passaggio chiave per il prosieguo della stagione, soprattutto per una squadra che lontano dall’Olimpico deve ritrovare equilibrio e incisività.
Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti in trasferta mostrano un doppio volto: solidi in difesa ma poco produttivi in attacco. I numeri parlano chiaro. Con appena 9 gol subiti fuori casa – miglior dato del campionato al pari di Milan e Inter – la retroguardia rappresenta un punto di forza. Di contro, gli 8 gol segnati lontano da Roma costituiscono il peggior rendimento offensivo della Serie A, insieme a Lecce, Parma e Verona.
Una compattezza difensiva che ha garantito stabilità ma che, allo stesso tempo, ha limitato la brillantezza in fase realizzativa. Per invertire la rotta servirà maggiore concretezza già dalla trasferta in Sardegna.
Il Corriere dello Sport