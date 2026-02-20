Difesa in emergenza: Patric o Provstgaard accanto a Romagnoli

L’infortunio di Gila nell’ultima giornata di campionato ha aperto un vuoto al centro della difesa della Lazio. A contendersi una maglia da titolare contro il Cagliari sono Patric e Provstgaard: uno dei due affiancherà Romagnoli, che rientrerà dalla squalifica.

La rifinitura di questa mattina sarà decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi di Maurizio Sarri. Con la semifinale d’andata di Coppa Italia ormai vicina, l’idea è quella di gestire con prudenza gli acciaccati, motivo per cui Gila non verrà rischiato. Patric ha collezionato una sola presenza da titolare in stagione, mentre Provstgaard è partito dall’inizio cinque volte, ma mai insieme a Romagnoli. La scelta del danese porterebbe due mancini al centro del reparto, dettaglio che potrebbe favorire lo spagnolo, nonostante una stagione fin qui condizionata da panchine e infortuni: appena 141 minuti in sei presenze di campionato.

Il Corriere dello Sport