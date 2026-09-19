Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter aveva 83 anni

È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter aveva 83 anni.

Lo annuncia l'Inter in un comunicato. "È stato uno dei più grandi calciatori della storia. Non solo di quella nerazzurra", si legge nella lunga nota del club.

"La voglia di ricordare si mischia con il pudore: quanto è difficile trovare le parole migliori per salutare chi ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti", si apre così il lungo ricordo dell'Inter per Sandro Mazzola, scomparso all'età di 83 anni, uno dei miti della Grande Inter. Un ricordo che ripercorre tutti i passi della carriera della bandiera nerazzurra perché Sandro Mazzola "è stato la storia dell'Inter: ci è entrato da ragazzino e non ci è più uscito". Dal "fardello pesante sulle spalle" del ricordo eterno del padre Valentino perso nella strage di Superga. All'epoca Sandro aveva poco più di sei anni. Ma il calcio era nel destino della famiglia Mazzola.