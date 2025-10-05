Serie A | Pareggiano Udinese e Cagliari nel lunch match

Si apre con Udinese-Cagliari la domenica di Serie A nell'ultima giornata prima della sosta di ottobre per le Nazionali impegnate nelle gare di qualificazione ai Mondiali 2026.

Udinese-Cagliari 1-1

Alle 12.30 al Bluenergy Stadium di Udine va in scena la sfida tra bianconeri e rossoblù. Ad aprire le marcature è Borrelli al 25', che dedica il gol all'infortunato Belotti con tanto di esultanza e maglia del “Gallo”. La squadra di Pisacane riesce ad andare a riposo in vantaggio ma nel secondo tempo i padroni di casa grazie a Kabasele riescono a trovare la rete del pari. Nel secondo tempo la squadra di Runjaic è apparsa sicuramente più attiva sfiorando anche il gol della vittoria, ma alla fine il risultato recita 1-1. Udinese e Cagliari si attestano così al 10° posto con 8 punti scavalcando anche la Lazio ferma a sette.

Borrelli, Cagliari - Via onefootball (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

Alle 15.00 Bologna-Pisa e Fiorentina-Roma: le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Bernardeschi, Rowe, Casale, Ferguson, Lykogiannis, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Fabbian.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Marin, Vural, Leris; Tramoni, Nzola.

A disposizione: Andrade, Scuffet, Angori, Hojholt, Meister, Cuadrado, Buffon, Moreo, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lusuardi, Maucci, Mbambi, Lorran.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson; Kean.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.